Verstappen juicht komst De Vries toe: "Dit soort dingen kunnen snel gaan"

Aankomend seizoen staan er twee Nederlandse coureurs op de Formule 1-grid. Naast Max Verstappen verschijnt Nyck de Vries immers ook aan de start van de Grands Prix. De Friese coureur gaat rijden voor AlphaTauri en Verstappen is blij dat zijn landgenoot ook onderdeel gaat uitmaken van de Red Bull-familie.

De Vries stond al geruime tijd op de drempel van de Formule 1. De Nederlander was dit jaar verbonden aan het team van Mercedes en hij mocht dan ook in actie komen in meerdere vrije trainingen. In Monza mocht hij plotsklaps zijn debuut maken bij Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Vries maakte indruk en greep bij zijn debuut direct punten. Hij reed zichzelf in de picture van meerdere teams.

Snel

Uiteindelijk trok De Vries dus naar het team van AlphaTauri. Max Verstappen kent zijn landgenoot goed en hij is blij met diens komst. Bij Viaplay bewierookt Verstappen de keuze van De Vries en Red Bull: "Nyck was natuurlijk al in gesprek met meerdere teams maar dit is nou het mooie aan Red Bull en Helmut Marko. Als Helmut denkt dat je in één van zijn auto's hoort, dan geeft hij je een contract. Het gaat dan snel."

Graz

De gesprekken tussen Marko en De Vries verliepen naar wens en tijdens het Japanse Grand Prix-weekend volgde de aankondiging. Verstappen wist vanzelfsprekend meer van de zaak: "Ik weet nog dat hij hem opbelde op de dinsdag na de race. Op woensdag of donderdag was hij toen al bij Helmut in Graz. Hij had een gesprek met Helmut en volgens mij ging dat heel erg goed. Dit soort dingen kunnen dan heel erg snel gaan. De situatie met de toekomst van Pierre Gasly en Alpine was toen nog niet geheel helder. Het was dus niet direct rond."