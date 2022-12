Ralf Schumacher vreest voor Bottas: "Hoor dat hij uitgeteld is"

De Formule 1-wereld werd gisteren wakker geschud door een bizarre teambazencarrousel. Veel teambazen wisselden van werkgever en ook Andreas Seidl deed daar aan mee. De Duitser wordt de nieuwe CEO van de Sauber Group en Ralf Schumacher denkt dat dit invloed zal gaan hebben op de toekomst van Valtteri Bottas.

Seidl was tot enkele dagen geleden nog gewoon de teambaas van McLaren. Aangezien men bij Sauber, het team racet onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo, door het vertrek van Frédéric Vasseur zonder teambaas zat, trok men Seidl aan. De Duister is echter aangesteld als CEO en zal in die hoedanigheid opzoek gaan naar een nieuwe teambaas. Vanzelfsprekend zal de toekomst met Audi daar ook een rol in gaan spelen.

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat de komst van Seidl wisselende gevolgen zal gaan hebben voor de huidige Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt Schumacher zijn gedachtegang uit. Schumachers voorspelling voor Bottas is niet bepaald rooskleurig: "Hij is al uitgeteld, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Zhou zit goed voor de toekomst want het team kan het geld wat hij meebrengt tot 2026 goed gebruiken. Over Bottas hoor ik dat hij al is uitgeteld en dat hij daar niet lang meer zal rijden."