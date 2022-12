Wolff accepteert worden van Marko: "Helmut weet veel van racen"

Het team van Mercedes kon dit seizoen niet meevechten met de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. De Duitse renstal wil volgend jaar echter weer meestrijden en gaan jagen op sportieve wraak. Helmut Marko vreest voor de prestaties van Mercedes en Toto Wolff accepteert dat compliment.

Mercedes begon dit jaar het seizoen als constructeurskampioen. Al snel bleek echter dat men veel performance moest toegeven op Red Bull en Ferrari. De Duitse renstal worstelde met onder andere porpoising en won pas in Brazilië een Grand Prix. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Mercedes in 2023 weer zal gaan meestrijden om de zeges, hij verwacht zelfs dat Mercedes gevaarlijker zal zijn dan Ferrari.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de woorden van Marko ook gehoord. de Oostenrijkse teambaas kan wel lachen om de uitspraken van zijn landgenoot Marko. In de Beyond the Grid-podcast sprak Wolff zich uit: "Ik bedoel maar want Helmut weet heel erg veel van racen. Als hij dat zegt, dan accepteren we dat gewoon. Maar hij verwachtte aan het begin van dit seizoen ook veel van ons. Dat we het wel zouden gaan fixen maar dat was dus niet zo. Hoe dan ook, we zullen altijd positieve en negatieve opmerkingen krijgen. We moeten uiteindelijk het goed gaan doen en ervoor zorgen dat we weer competitief zullen zijn."