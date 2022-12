Video: Hamilton steekt Mercedes-werknemers hart onder de riem

Het team van Mercedes en Lewis Hamilton hebben een lastig seizoen achter de rug. De Duitse renstal moest veel performance toegeven op de concurrentie en Hamilton worstelde met de auto. Toch is de Brit trots op zijn team, tijdens een toespraak op de Mercedes-fabriek sprak de zevenvoudig wereldkampioen enkele hoopgevende woorden.

This Lewis speech to our Team. 💜 pic.twitter.com/hbB14vr8kV