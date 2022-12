Häkkinen vindt successen van Russell belangrijk voor Mercedes

Het team van Mercedes kende dit seizoen een zeer wisselvallig seizoen. De Duitse renstal kwam veel performance tekort ten opzichte van de concurrentie en Lewis Hamilton viel zeer tegen. George Russell was het enige lichtpuntje en volgens Mika Häkkinen is dat belangrijk voor het team.

Russell reed dit jaar zijn eerste volledige seizoen in dienst van Mercedes. De Brit kende een zeer sterk seizoen en was vrijwel elk weekend sneller dan teamgenoot Hamilton. Russell eindigde vrijwel elke race in de top vijf, pakte in Hongarije zijn eerste pole position en won in Brazilië zijn allereerste Grand Prix. In het wereldkampioenschap eindigde hij dan ook ruim boven Hamilton.

Wake-up call

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is zeer te spreken over de prestaties van Russell. De Fin deelt zijn mening over Mercedes bij Unibet: "George begon ondanks de problemen van Mercedes best sterk aan het seizoen. Dit was een echte wake-up call voor een kampioen als Lewis. Lewis dacht waarschijnlijk dat dat ventje hem niet kon verslaan. Hij wilde waarschijnlijk niet dat de hele wereld zou zien hoe een coureur aan het begin van zijn loopbaan een zevenvoudig wereldkampioen zou verslaan."

Belangrijk

Russell was dit jaar een grote verrassing en won in tegenstelling tot Hamilton wel een Grand Prix. Häkkinen is dan ook zeer complimenteus: "Hij scoorde meer punten dan Lewis. Vanwege het mislopen van het kampioenschap klinkt dat misschien niet heel belangrijk, maar voor het team betekent dat wel heel erg veel. Het is een feit, daar kun je ook niet omheen. George heeft het goed gedaan. Tijdens het seizoen had hij veel vertrouwen en dat is nu al nog groter. Dit al helemaal met het nieuwe seizoen in aantocht, hij zal ongetwijfeld heel erg snel zijn."