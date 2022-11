Marko complimenteert Verstappen: "Je kunt altijd rekenen op Max"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een zeer succesvol seizoen. Max Verstappen veroverde zijn tweede wereldtitel en schonk Red Bull voor het eerst sinds 2013 de constructeurstitel. Teamadviseur Helmut Marko zag dan ook dat men altijd kon rekenen op de prestaties van Verstappen.

De Nederlandse Red Bull-coureur kende het sterkste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan. Met een fikse voorsprong op zijn concurrenten werd Verstappen wereldkampioen en hij verbrak tevens meerdere records. Verstappen scoorde het hoogste puntenaantal ooit en hij pakte tevens het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. De Nederlander won dit jaar namelijk vijftien Grands Prix.

Rekenen op Max

Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op de Nederlandse wereldkampioen. Marko is van mening dat Verstappen zijn team nooit laat zakken. In gesprek met de Duitse media spreekt Marko zich uit: "Je kunt onder de streep altijd rekenen op Max Verstappen. Hij presteert altijd. Zijn eerste wereldtitel veroverde hij met het mes tussen de tanden. Zijn tweede wereldtitel haalde hij veel makkelijker binnen."

Bandenmanagement

Marko zag dat Verstappen dit seizoen veel beter presteerde dan voorheen. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull heeft gezien waardoor dat precies kwam: "Hij liet zien over nog meer snelheid te beschikken. Hij wist dat ook te combineren met een nog beter bandenmanagement. Hij wist tevens veel beter het overzicht te bewaren en dat alles maakt dat we vol vertrouwen zijn en nog meer van hem verwachten."