Schumacher eert vriend Vettel met afscheidshelm

Sebastian Vettel rijdt dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix uit zijn succesvolle loopbaan. De Duitse viervoudig wereldkampioen wordt dan ook geëerd door zijn collega's. Naast Fernando Alonso zal namelijk ook Mick Schumacher in actie komen met een speciale helm op het circuit van Yas Marina.

Schumacher staat bekend als een goede vriend van Vettel. De twee Duitse coureurs trekken veel met elkaar op en Schumacher ziet Vettel als een soort mentor. In Abu Dhabi besloot Schumacher dan ook om met een eerbetoon te komen voor zijn vriend. De Haas-coureur rijdt dit weekend met een helm in de kleuren van Vettels helm.

Of course Mick designed a special tribute helmet for Sebastian Vettel's final F1 weekend, and it's beautiful 🫶#HaasF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UufYdFCcVq