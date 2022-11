Marko komt terug op uitspraken: "Ik zei 'als' we hem als derde rijder nemen!"

Helmut Marko zorgde vandaag voor de nodige opschudding in Abu Dhabi. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur liet na de eerste vrije training namelijk weten dat Daniel Ricciardo in 2023 zal gaan fungeren als derde coureur van Red Bull Racing. De Oostenrijker nuanceert deze uitspraken na afloop van de tweede vrije training.

De komst van Ricciardo naar Red Bull hangt al eventjes in de lucht. De Australiër is na dit seizoen transfervrij aangezien zijn contract bij McLaren wordt ontbonden. De verhalen over een stap naar zijn voormalige werkgever Red Bull als derde coureur werd dan ook veelvuldig besproken. Het lijkt er dan ook op dat alles in kannen en kruiken is.

Marko sprak na de eerste vrije training met de Duitse tak van Sky Sports. De uitgesproken Oostenrijker liet daar weten Ricciardo inderdaad gaat fungeren als derde coureur van Red Bull in 2023. Tegenover Motorsport Magazin nuanceert Marko deze uitspraken: "Ik zei dat als we hem als derde coureur nemen! Die 'als' is dus ergens verloren gegaan! We praten nu wel met hem maar we hebben momenteel nog helemaal niets getekend."