Wolff wil 2022 positief afsluiten: "Gat met Ferrari was nog niet zo klein"

Het team van Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen. Ondanks de problemen uit de eerste helft van het seizoen overheerst er momenteel een positief gevoel bij het team. Teambaas Toto Wolff wil in ieder geval het seizoen gaan afsluiten met een goed resultaat in Abu Dhabi.

Het team van Mercedes kampte dit seizoen veelvuldig met porpoising en performanceproblemen. In de eerste paar races van het seizoen bleven Lewis Hamilton en George Russell ver achter. Inmiddels heeft men een aardige inhaalslag gepleegd en maakt Mercedes zelfs nog kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

Verwachtingen

Russell won afgelopen weekend in Brazilië de eerste race voor Mercedes in 2022. Die zege stemt teambaas Toto Wolff hoopvol voor de seizoensafsluiter van aankomend weekend. In een persbericht van Mercedes spreekt hij zich uit: "We verwachten niet dat we in Abu Dhabi zo competitief gaan zijn vanwege de karakteristieken van het circuit. Maar door de verrassingen van de W13 moeten we het maar gaan afwachten."

Tweede plaats

Wolff is zich zeer bewust van het feit dat Mercedes de tweede plaats in het constructeurskampioenschap nog kan afsnoepen van het team van Ferrari. De kansen liggen er en Wolff wil deze dan ook grijpen: "We hebben nog steeds een kleine kans om die tweede plaats te pakken in het kampioenschap. Het gat met Ferrari was het gehele seizoen nog niet zo klein. Hopelijk kunnen we dit positieve moment vasthouden tot en met het einde van het jaar."