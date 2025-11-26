Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft grote verwachtingen voor de Grand Prix van Qatar van aankomend weekend. In Las Vegas eindigde beide Mercedes-coureurs op het podium, dus de stemming zit er goed in bij Wolff.

Volgens Wolff heeft Mercedes de beste kansen om tweede te worden in het constructeurskampioenschap. Momenteel staat Mercedes als tweede met 431 punten, Red Bull Racing met 391 derde en Ferrari vierde met 378 punten.

Mercedes heeft een doel

"Nog maar twee te gaan. We hebben de beste kaarten in handen voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap, maar niks is nog zeker", zo stelt Wolff in de preview van Mercedes. "Ondanks dat we na Las Vegas konden uitlopen op onze naaste rivalen, liet dat raceweekend ook zien dat alles heel snel kan veranderen. Als team hebben we het echter goed gedaan, en gaat de focus nu op de races in Doha en Abu Dhabi."

"Het is daarom belangrijk dat we in de eerste vrije training goed uit de startblokken schieten, zodat we gelijk een goede basis hebben. We verwachten dat onze rivalen snel zullen zijn in Qatar. De warme omstandigheden gecombineerd met de hogesnelheidsbochten van het circuit zijn dit jaar echter niet onze sterkste punten. We zullen proberen om alles uit de auto te halen."

Mercedes presteerde goed in Qatar

Mercedes heeft altijd goed gepresteerd in Qatar. In 2021 won Lewis Hamilton de allereerste editie van de Grand Prix in het Midden-Oosten. In 2022 keerde de Grand Prix niet terug, maar in 2023 kwalificeerde de Mercedes-coureurs zich als tweede en derde, maar eindigde vierde en Lewis Hamilton viel uit.

In 2024 startte George Russell als eerste, maar was het Max Verstappen die de Grand Prix van Qatar wist te winnen. De Brit eindigde uiteindelijk op de vierde positie, Lewis Hamilton eindigde in diezelfde race als twaalfde. Het wordt de allereerste keer voor Kimi Antonelli in Qatar.