De toekomst van George Russell was dit seizoen maandenlang het onderwerp van gesprek. Zijn contract bij Mercedes liep af, en het duurde zeer lang voordat er iets gebeurde. Russell heeft nu een nieuwe deal op zak, en hij lacht dat teambaas Toto Wolff best wat kon missen.

Russell is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, en hoeft alleen titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen voor zich te dulden. Russell wist dit seizoen tot nu toe twee races te winnen, en is uitgegroeid tot de absolute kopman van Mercedes. Toch duurde het maanden voordat hij zijn handtekening zette onder een nieuw contract.

In de zomermaanden ontstond er zelfs twijfel over de toekomst van Russell bij Mercedes. Verstappen werd nadrukkelijk in verband gebracht met zijn zitje, en teambaas Toto Wolff maakte er geen geheim van dat hij gecharmeerd was van de Nederlander. Toen duidelijk werd dat Verstappen bij Red Bull zou blijven, duurde het nog steeds zeer lang voordat Mercedes de deal bekendmaakte.

De rol van Wolff

Russell zette uiteindelijk zijn krabbel onder een meerjarige deal, en voelt zich goed bij Mercedes. In Las Vegas besprak hij in een interview met Sky Sports zijn nieuwe contract. Grappend stelde hij dat Wolff wel wat kon missen: "Om eerlijk te zijn, hij was heel genereus! Ik bedoel, hij doet het zelf best wel goed. Hij kan best wel wat missen!"

Na de grapjes over Wolffs financiële situatie, deelt Russell een serieuzer compliment uit: "Hij zorgt altijd voor degenen waarvan hij gelooft dat ze het verdienen. Hij doet dat overigens niet alleen met zijn coureurs, maar ook met andere mensen binnen het team. Degenen die laten zien dat ze het verdienen, worden ook beloond."

Hoe kijkt Russell naar de geruchten?

Het duurde echter zeer lang voordat Russell werd beloond, en hij weet dat zelf ook: "Er was natuurlijk heel erg veel ruis. Had ik er op donderdagen graag minder vragen over gehad? Waarschijnlijk wel, maar zo werkt dit spelletje. Ik sta nu op een veel sterkere positie waardoor ik dat niet meer zal tegenkomen, dus dat is een goede zaak."