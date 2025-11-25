user icon
icon

Russell doet onthulling over rol van Wolff bij contractbesprekingen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell doet onthulling over rol van Wolff bij contractbesprekingen
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De toekomst van George Russell was dit seizoen maandenlang het onderwerp van gesprek. Zijn contract bij Mercedes liep af, en het duurde zeer lang voordat er iets gebeurde. Russell heeft nu een nieuwe deal op zak, en hij lacht dat teambaas Toto Wolff best wat kon missen.

Russell is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, en hoeft alleen titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen voor zich te dulden. Russell wist dit seizoen tot nu toe twee races te winnen, en is uitgegroeid tot de absolute kopman van Mercedes. Toch duurde het maanden voordat hij zijn handtekening zette onder een nieuw contract.

Meer over Toto Wolff Wolff geeft duidelijkheid over toekomst bij Mercedes

Wolff geeft duidelijkheid over toekomst bij Mercedes

24 nov
 Wolff over teleurstellende Hamilton: "Als een vis op het droge"

Wolff over teleurstellende Hamilton: "Als een vis op het droge"

21 nov

In de zomermaanden ontstond er zelfs twijfel over de toekomst van Russell bij Mercedes. Verstappen werd nadrukkelijk in verband gebracht met zijn zitje, en teambaas Toto Wolff maakte er geen geheim van dat hij gecharmeerd was van de Nederlander. Toen duidelijk werd dat Verstappen bij Red Bull zou blijven, duurde het nog steeds zeer lang voordat Mercedes de deal bekendmaakte.

De rol van Wolff

Russell zette uiteindelijk zijn krabbel onder een meerjarige deal, en voelt zich goed bij Mercedes. In Las Vegas besprak hij in een interview met Sky Sports zijn nieuwe contract. Grappend stelde hij dat Wolff wel wat kon missen: "Om eerlijk te zijn, hij was heel genereus! Ik bedoel, hij doet het zelf best wel goed. Hij kan best wel wat missen!"

Na de grapjes over Wolffs financiële situatie, deelt Russell een serieuzer compliment uit: "Hij zorgt altijd voor degenen waarvan hij gelooft dat ze het verdienen. Hij doet dat overigens niet alleen met zijn coureurs, maar ook met andere mensen binnen het team. Degenen die laten zien dat ze het verdienen, worden ook beloond."

Hoe kijkt Russell naar de geruchten?

Het duurde echter zeer lang voordat Russell werd beloond, en hij weet dat zelf ook: "Er was natuurlijk heel erg veel ruis. Had ik er op donderdagen graag minder vragen over gehad? Waarschijnlijk wel, maar zo werkt dit spelletje. Ik sta nu op een veel sterkere positie waardoor ik dat niet meer zal tegenkomen, dus dat is een goede zaak."

snailer

Posts: 30.781

Blijft die Russell over zijn contract braggen?

Hij is zo'n beetje de enige rijder. Maar ja. Waar moet hij anders over spreken.

Hij en zijn vriendin hebben geen bevrediging. Russell is zo oerlelijk dat zijn vriendin geen zin heeft.

Dus ja. Waar moet hij anders over spreken.

  • 3
  • 25 nov 2025 - 11:19
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.868

    Dit zal niet het laatste bericht zijn over vriend vandaag.

    Hij had 'n grapje gemaakt afgelopen zondag.....oei!

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 10:55
    • van lotje,g

      Posts: 1.129

      Glasvezel had ook een grapje afgelopen zondag,whahahaha

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:02
  • snailer

    Posts: 30.781

    Blijft die Russell over zijn contract braggen?

    Hij is zo'n beetje de enige rijder. Maar ja. Waar moet hij anders over spreken.

    Hij en zijn vriendin hebben geen bevrediging. Russell is zo oerlelijk dat zijn vriendin geen zin heeft.

    Dus ja. Waar moet hij anders over spreken.

    • + 3
    • 25 nov 2025 - 11:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.487

      @Snailer,
      Nou, dat zeg jij nu wel, maar moet je die foto zien joh. Dat is niet na een kwalificatie of race, maar lijkt toch echt op een intense sessie met zijn vriendin.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.868

      Je hebt gelijk Damon, zijn vriendin was zo opgewonden dat ze hem onder ge-squirt heeft.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 11:41

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.007
  • Podiums 24
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar