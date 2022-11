'Verstappen negeerde teamorder vanwege opzettelijke crash Perez'

Het team van Red Bull Racing kende een nogal spraakmakende Braziliaanse Grand Prix. Max Verstappen negeerde in de laatste ronde een teamorder, tot woede van Sergio Perez. Verstappen gaf na afloop aan dat hij zo zijn redenen had voor de actie, hij bleef echter vaag maar de reden lijkt toch op straat te liggen.

Verstappen haalde direct na de tweede Safety Car-periode zijn teamgenoot in. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur opende de jacht op Fernando Alonso en Charles Leclerc. Verstappen kwam er echter niet langs en aangezien Sergio Perez nog tweede kan worden in het wereldkampioenschap, kreeg Verstappen het verzoek om de Mexicaan er langs te laten.

Verstappen weigerde en gaf aan dat hij hiervoor zo zijn redenen had. Even later werd het incident besproken in de televisiestudio's en werd er geopperd dat Verstappen verwees naar de Grand Prix van Monaco. Perez crashte daar in de slotfase van de kwalificatie, hierdoor kon Verstappen zijn tijd niet verbeteren. Volgens Telegraaf-journalist Erik van Haren heeft Perez achteraf aangegeven dat hij met opzet was gecrasht. Volgens de journalist is dit dan ook hetgeen waar Verstappen naar verwees.