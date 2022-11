Ocon ontloopt gridstraf na parc fermé-brandje

Esteban Ocon kende gisteren een dramatische sprint in Brazilië. De Franse Alpine-coureur clashte twee keer met zijn teamgenoot Fernando Alonso in de openingsfase van de sprint. Tot overmaat van ramp vatte Ocons wagen ook nog vlam in het parc fermé. Hij komt echter goed weg.

Het team van Alpine meldt namelijk dat Ocon geen gridstraf zal ontvangen. Alpine heeft door de brand wel een Power Unit-wissel moeten doorvoeren, aangezien deze PU afkomstig is uit de pool krijgt hij geen gridstraf. Ocon start dus gewoon op de zeventiende plaats. Het team laat tevens weten dat ze vanwege de brand een aantal beschadigde onderdelen aan het chassis moeten vervangen.

This means he will not take a grid penalty and will start today's race from seventeenth place. The damaged parts on the chassis have also been replaced.#BrazilGP