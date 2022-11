Alonso bestraft na incident met teamgenoot Ocon

Fernando Alonso en Esteban Ocon bezorgden hun team Alpine gisteren de nodige kopzorgen. De teamgenoten raakten elkaar twee keer in de openingsfase van de sprint. Alonso was woedend en de Spanjaard viel ver terug, hij werd echter als schuldige aangewezen door de stewards.

Alonso en Ocon raakte elkaar voor de eerste keer in de openingsronde in bocht 4. Alonso raakte gefrustreerd maar beide coureurs verloren nog niet zoveel posities. In bocht 15 raakten de twee elkaar weer en beschadigde Alonso zijn voorvleugel. De stewards wezen Alonso als schuldige aan van dit incident. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.