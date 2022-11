Magnussen genoot van pole: "Wisten dat we niet zouden gaan winnen"

Kevin Magnussen startte de sprint gisteren vanaf de pole position. De pole van Magnussen was redelijk verrassend en niemand verwachtte dat hij de sprint daadwerkelijk zou winnen. Hij kwam dan ook als achtste over de finishlijn en dat was goed genoeg voor een puntje, de Deen was uiterst tevreden.

Magnussen kende een goede start en behield de leiding. In de eerste paar rondjes bleef hij op kop rijden en leek het erop dat hij nog heel er eventjes mocht dromen. Al snel werd hij echter ingehaald door Max Verstappen, daarna zakte hij door het veld heen en kwam hij achter Lando Norris als achtste over de lijn.

Genoten

Magnussen was na afloop zeer te spreken over zijn resultaat. De Deen was blij met de achtste plaats en genoot met volle teugen van zijn sprint. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Ik heb vandaag echt genoten. We hebben een puntje, dat is een enorm belangrijk puntje in onze strijd met AlphaTauri. We wisten dat we niet zouden gaan winnen, dat was ook niet het doel. Het draaide allemaal om het genieten van de pole en dan te gaan strijden voor een punt."

Droom

Uiteindelijk slaagde Magnussen en Haas in hun vooraf gestelde doel. De Deense coureur had echter nog wel gehoopt op een beter duel met Lando Norris: "Het was de droom om te proberen om Lando achter ons te houden. We zouden dan achter de grote jongens zijn gefinisht. Dat gebeurde echter niet maar we zijn blij met het puntje voor de achtste plaats. We starten daar morgen en daar zijn we heel erg blij mee."