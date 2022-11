Sainz verontschuldigt zich na contact met Verstappen: "Soms moet je ervoor gaan"

Carlos Sainz reed een zeer solide sprint in Brazilië. De Spaanse Ferrari-coureur kwam als tweede over de streep na een aantal felle duels met Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Spanjaard raakte Verstappen, al was hij zich daar niet van bewust. De podiumplek in de sprint was van belang voor Sainz.

Sainz start morgen in de race namelijk niet op de voorste startrij. Door een ICE-wissel moet hij morgen vijf plaatsen naar achteren op de grid. In de sprint deed hij in ieder geval niet rustig aan en meldde hij zich in zeer veel duels. Hij passeerde Verstappen na een gedurfde move in de eerste bocht. Verstappen beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

Agressief

Sainz was na afloop in ieder geval zeer te spreken over zijn sprint. Nadat hij zijn medaille had ontvangen uit de handen van Felipe Massa, sprak hij met interviewster van dienst Naomi Schiff: "We hebben normaal gesproken meer degradatie dat de Mercedessen. Ik zag dat ze had aan het pushen waren en ik kreeg het voor elkaar om veel posities te winnen bij de start. Ik moest agressief zijn omdat ik morgen de penalty heb staan."

Contact

Sainz ging dus ook de strijd vol agressie aan met Max Verstappen. In de eerste bocht raakte hij met zijn achterwiel de voorvleugel van Verstappen, deze raakte beschadigd. Sainz: "Het spijt mij dan we contact hebben gemaakt. Soms moet je ervoor gaan om het voor elkaar te krijgen. We hebben een goede pace maar misschien heeft Mercedes de pace gevonden. We moeten het morgen maar gaan zien als we allemaal op de mediums staan."