Polesitter Magnussen vol verbazing: "Ik kan het nog steeds niet geloven!"

Kevin Magnussen verraste gisteren vriend en vijand door de pole position te pakken in Brazilië. De Deense Haas-coureur profiteerde van de rode vlag en van de regen. Niemand kon zich meer verbeteren en Magnussen was vol vreugde. De Deen kon het na afloop eigenlijk nog niet geloven.

Magnussen kwam in de derde kwalificatiesessie als eerste de baan op, achteraf gezien blek dat een gouden greep te zijn van zijn team. De Deen had geen last van verkeer en noteerde de snelste tijd. Door een spin van George Russell kwam de rode vlag uit en kon niemand zich daarna meer verbeteren door de regen.

De vreugde bij Magnussen was na afloop zeer groot. Nadat hij zich moest melden in het parc fermé, meldde hij zich ook bij de internationale media. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik kan het nog steeds niet geloven! Het team heeft echt een fenomenale job geleverd door mij als eerste auto de baan op te sturen. Daarna begon het te regenen. Het was het allerbelangrijkst om mij op de beste plek op de baan te krijgen. Ze deden het geweldig!"