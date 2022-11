Gasly wil met Alpine strijden om de zeges: "Zie mijzelf wel meedoen"

Pierre Gasly is bezig aan zijn laatste weken als AlphaTauri-coureur. De Fransman rijdt vanaf aankomend jaar voor het team van Alpine en zijn ambities voor de komende jaren zijn huizenhoog. Gasly wil de degens kruisen met zijn generatiegenoten, hij wil dus gaan strijden voor de overwinningen.

Gasly wordt bij het team van Alpine de opvolger van Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vertrekt naar het team van Aston Martin. In eerste instantie zou Alonso worden opgevolgd door Oscar Piastri maar na een lang juridisch geschil vertrok de jonge Australiër naar het team van McLaren. Daarna kwam Gasly in beeld en werd de deal rondom de Japanse Grand Prix bekend gemaakt.

Transfer

Gasly zelf staat volledig achter zijn aanstaande transfer naar Apine. De Fransman denkt dat het een belangrijk nieuw hoofdstuk is in zijn loopbaan. Bij RACER spreekt Gasly zich uit: "Ik had het gevoel dat het nodig was omdat ik al heel erg lang voor AlphaTauri rijd en dat ik al veel heb bijgedragen aan de successen van het team tijdens de afgelopen jaren. Maar ik wil uiteindelijk wel gaan meevechten aan de kop van het veld."

Verstappen

Gasly wil graag weer de degens kruisen met de coureurs waarmee hij duelleerde in zijn jeugdjaren. Max Verstappen, Lando Norris en George Russell rijden nu allemaal mee in de kop van het veld. Gasly is duidelijk: "Ik zie dat de gasten waarmee ik vocht in de beginfase van mijn loopbaan nu meestrijden vooraan het veld. Max wint de kampioenschappen, Charles vecht voor de kampioenschappen, George doet mee en Lando krijgt ook zijn kansen. Ik zie mijzelf daar wel meedoen."