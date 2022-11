Ecclestone adviseert Mick Schumacher: "Misschien moet hij de F1 uit zijn hoofd zetten"

Mick Schumacher is bezig met een lastig seizoen. Het lijkt er dan ook op dat de Duitser volgend seizoen zonder zitje zit, het team van Haas lijkt hem geen contractverlenging te gaan geven. Bernie Ecclestone denkt dan ook dat Schumacher zijn heil maar ergens anders moet gaan zoeken.

Schumacher debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De Ferrari-junior kende een lastig debuutjaar en begon dit jaar ook niet bepaald sterk aan zijn seizoen. Schumacher crashte in Saoedi-Arabië, Monaco en Japan zwaar en schreef meerdere keren zijn chassis af. Het lijkt er dan ook op dat hij geen nieuw contract gaat krijgen bij Haas, ook Nico Hülkenberg is in de race voor het zitje.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt dat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher een ander doel moet gaan zoeken. In gesprek met het Duitse RTL is Ecclestone stellig: "Misschien moet hij de Formule 1 maar uit zijn hoofd zetten en zich concentreren op een andere klasse. Zijn naam is zijn grootse last, hij probeert daar zo goed mogelijk mee te leven. Dat bezorgt hem ook problemen. Hij moet de Formule 1 dus vergeten en gaan voor een zege in een andere categorie."