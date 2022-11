Latifi neemt reserverol alleen aan met kans op vast F1-contract

Nog twee races resterend en het aftellen van het 2022-seizoen van de Formule 1 is begonnen. De omschakeling naar het volgende seizoen is voor vrijwel iedereen in de F1-paddock allang begonnen, maar niet voor Nicholas Latifi. De Canadese coureur en zijn huidige team Williams hebben aangekondigd voor volgend seizoen niet verder met elkaar te gaan, waardoor Latifi zoekend is naar een stoeltje. Een reserverol in de Formule 1 is in ieder geval niet een grote optie voor de coureur, tenzij het een weg betekent naar zijn herintrede in de koningsklasse van de motorsport.

Vóór zijn F1-debuut heeft Nicholas Latifi verschillende ondersteunende rollen in de koningsklasse van de motorsport gehad. In 2018 heeft de Canadees een rol als testrijder gehad voor het team van Force India, (Nu Aston Martin) waarna de coureur in 2019 de overstap maakte naar Williams om in dat jaar mee te werken aan de ontwikkeling van de auto. In 2020 was zijn F1-debuut officieel. Naast de jonge Brit George Russell nam Nicholas Latifi plaats in het legendarische F1-team als fulltime coureur, waar hij na de aankomende Grand Prix van Abu Dhabi drie volle jaren voor zal hebben geracet. In september van dit jaar is de beslissing gevallen dat Latifi en Williams niet verder met elkaar zullen gaan, waardoor de coureur zonder stoeltje voor volgend jaar zit.

In de nieuwste aflevering van F1’s Beyond the Grid vertelt Latifi over zijn potentiële kansen richting het instappen in een F1-wagen. “Het enige scenario waarin ik een rol als reserverijder zou overwegen is als er een realistische weg zou zijn voor mijn terugkeer naar de F1-grid. Als ik eerlijk ben, zie ik dat scenario momenteel niet voor me. Alex Albon kreeg het vorig jaar voor elkaar, dus dat laat zien dat het mogelijk is. Maar hij zat in een andere situatie met Red Bull. Voor mij persoonlijk zou ik een reserverol zonder kansen richting een vast stoeltje niet zien als iets wat ik zou willen doen.”

Wat wel een eventuele optie voor de Canadees is, is een raceklasse iets dichterbij zijn thuisland Canada: IndyCar. Verder in de podcast van Beyond the Grid praat Latifi over zijn potentiële toekomst in de IndyCar. “Het zou de meest logische route (voor mij) zijn.” Latifi meent dat wanneer hij zich toevoegt bij een IndyCar-team, hij ‘ook de ovals zou gaan doen’. “Ik wil mezelf geen potentiële punten wegnemen. Vooral als ik hier meerdere jaren zou gaan racen en ik niet het eerste, maar het tweede jaar op de oval-circuits zou gaan racen, dan moet ik het alsnog leren. Ik vond oval-banen altijd gevaarlijk en onveilig, maar het is zeker iets wat ik zou willen doen”, vertelt de Canadees.

Met zijn hint naar meerdere gesprekken met teams in de racerij is het niet een kwestie van of, maar wanneer er een aankondiging komt van een nieuw racestoeltje. Vooralsnog lijken de kansen voor een terugkeer naar de Formule 1 voor Latifi klein en zou het zomaar kunnen zijn dat de coureur zich voor volgend jaar aansluit bij een team in de IndyCar.