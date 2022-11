Magnussen heeft geen problemen met mogelijke teammaat Hülkenberg

Het is momenteel nog hoogstens onduidelijk wie er volgend seizoen de teamgenoot van Kevin Magnussen is. Het team van Haas heeft nog een stoeltje over en Mick Schumacher heeft nog geen nieuw contract gekregen. Ook Nico Hülkenberg maakt kans op het zitje en Magnussen zou daar geen probleem mee hebben.

Magnussen en Hülkenberg hebben nogal een verleden met elkaar. De twee coureurs kwamen elkaar in 2017 tegen op de baan in Hongarije. Het incidentje was niet heel groots van aard maar kreeg wel een breed uitgemeten staartje. Terwijl de coureurs de pers ter woord stonden kwam Hülkenberg op sarcastische wijze op de Deen af. Magnussen was hier niet van gediend en beet van zich af met het welbekende 'suck my balls, honey'.

Magnussen heeft anno 2022 echter geen problemen meer met Hülkenberg. De Deense coureur weet dat Hülkenberg mogelijk zijn nieuwe teamgenoot wordt en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb al vaker gezegd dat ik geen problemen heb met Nico. Ik respecteer hem als coureur maar ik ken hem verder niet echt. Ik zou er geen probleem mee hebben. Ik heb sowieso geen mening over wie er in de andere auto moet zitten. Mick doet het nu goed. Hij had eerst wat problemen maar hij is zeker sneller geworden."