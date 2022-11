Steun voor Schumacher: "Dan ben je een sufferd"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mick Schumacher aankomend seizoen niet op de Formule 1-grid staat. De Duitser heeft nog geen contractverlenging gekregen bij het team van Haas. Hans-Joachim Stuck vindt het belachelijke dat Schumacher waarschijnlijk buiten de boot gaat vallen.

Schumacher heeft nog geen nieuw contract gekregen bij het team van Haas. De Duitse coureur maakt dit jaar nog geen oogverblindende indruk en er liggen meerdere kapers op de kust. Naast Schumacher maakt namelijk ook nog Nico Hülkenberg kans op het stoeltje bij het Amerikaanse team. Schumacher lijkt daardoor in 2023 zonder zitje te zitten.

Audi

De waarschijnlijke afwezigheid van Schumacher in 2023 valt niet bij iedereen even goed. Oud-coureur Hans-Joachim Stuck laat zich kritisch uit bij ServusTV: "Jammer genoeg is een stap naar Audi nog veel te vroeg omdat ze pas in 2026 de sport betreden. Als hij niet in de Formule 1 rijdt, dan is het gedaan. Dat is overduidelijk. Ik vind dat Mick in de Formule 1 hoort. Een jonge coureur moet soms een foutje kunnen maken omdat hij niet weet waar de limiet ligt."

Sufferd

Toch lijkt het erop dat Schumacher weinig kans maakt op een nieuw contract bij Haas. De Duitser krijgt veel kritiek vanuit de top van Haas. Stuck begrijpt daar helemaal niets van: "Günther Steiner maakte een fout door zulke onnodige druk op de schouders van Mick te leggen. Als iemand een zitje heeft en dat niet aan Mick geeft, dan ben je een sufferd. Zodra hij in de juiste auto zit, wordt hij een hele grote."