Verstappen zag pole niet aankomen en opent jacht

Max Verstappen gaat zometeen op jacht naar zijn recordbrekende veertiende zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start de Mexicaanse Grand Prix vanaf de pole position met vlak achter hem de Mercedessen. Hij had zelf echter nooit zien aankomen dat hij vanaf pole zou starten.

Verstappen was voorafgaand de Mexicaanse Grand Prix de rust zelve tijdens de enthousiaste build-up op het volgepakte Autodromo Hermanos Rodriguez. De meeste aandacht ging uit naar zijn teamgenoot en thuisrijder Sergio Perez. Verstappen kon rustig aan genieten van de ambiance terwijl het publiek los ging vanwege de aanwezigheid van Perez, de Mexicaan start vanaf de vierde plaats.

Tijdens de build-up gaf Verstappen aan dat hij zich geen zorgen maakte over de lange run naar de eerste bocht op het circuit in Mexico-Stad. Tijdens de build-up liet hij weten dat de pole vrij onverwachts kwam: "Ik dacht dat we dit weekend vooral zouden gaan jagen. Maar ik denk dat we gisteren eindelijk alles bij elkaar hadden gevonden in de kwalificatie. Ik kijk dan ook uit naar de race van vandaag." De heren coureurs krijgen ook te maken met een lastige baan aangezien het afgelopen nacht heeft geregend.