Schumacher hoopt dat paaltje wordt verplaatst na overschrijden track limits

Mick Schumacher werd gisteren uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel. De Duitser mag door gridstraffen van anderen als vijftiende starten in Mexico. Schumacher leek op weg naar het volgende kwalificatiedeel maar hij moest zijn tijd inleveren vanwege het overschrijden van de track limits. Hij hoopt dat men veranderingen gaat doorvoeren.

Schumacher noteerde in de slotfase van Q1 een zeer snelle tijd waarmee hij op dat moment de zesde tijd in handen had. De Duitse Haas-coureur leek zich dus op te kunnen gaan maken voor een mooie middag. Niets bleek echter minder waar want Schumacher had de track limits in bocht twee overschreden. Hij reed daar rakelings langs een paaltje dat in de bocht was geplaatst.

Schumacher baalt vanzelfsprekend van zijn foutje in de kwalificatie. De Duitser denkt echter dat het paaltje moet worden verplaatst, zo zegt hij tegen Motorsport.com: "Ik wist dat het agressief was. In mijn ogen was het goed genoeg, als het paaltje daar staat is het niet voor niets. Het was mijn referentie. Het is een punt dat aangepakt moet worden want met deze auto's is het lastig te zien. Als dat paaltje er staat, dan zou het goed zijn dat dit zo wordt neergezet dat het overschrijden van track limits niet mogelijk is. Dat is helpend voor ons allemaal."