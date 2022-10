Mick Schumacher blijft "hoopvol" na mispeer in Q1

Mick Schumacher eindigde op P16 in de kwalificatie voor de GP van Mexico, maar de wereld had er totaal anders uit gezien als de Haas F1-coureur niet de baanlimiet had overschreden in bocht twee. De Duitser stond tijdelijk zevende bij zijn eerste poging, maar de wedstrijdleiding pakte zijn ronde af. In zijn laatste run kwam Schumacher tekort om door te stoten naar het tweede segment.

“Mijn eerste ronde werd geschrapt, wat op dat moment genoeg was voor P7, dus het zou genoeg zijn geweest om in Q2 te komen. Het tempo is er en we konden het vandaag niet helemaal gebruiken omdat de baanlimieten de belangrijkste factor waren. Het is jammer, want we waren op weg naar een goede kwalificatie waardoor het morgen een stuk gemakkelijker zou zijn."

We zijn er in het verleden in geslaagd om van achter naar voren te gaan, dus ik heb goede hoop", sloot Schumacher strijdvaardig af.

Banden aan gort

Teambaas Geunther Steiner neemt het op voor zijn pupil en zag dat hij het voortreffelijk deed in de VF-22.

"Ik denk dat Mick heeft laten zien waartoe de auto in staat is in zijn tweede run in Q1, in zijn eerste ronde. Hij had een tijd die hem comfortabel in de top 10 zou hebben gebracht. Hij was buiten de baanlimieten, wat hem geen voordeel gaf, maar weet je, we waren eroverheen en je krijgt je tijd geschrapt."

De Italiaanse teambaas verklaarde waarom Schumacher zijn tijd niet kon evenaren. "In zijn tweede ronde, op dezelfde set banden, kon hij niet herstellen omdat de band er niet meer was."