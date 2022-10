Marko zag snelheid van Mercedes niet aankomen

Het leek er in de kwalificatie in Mexico op dat de wereld zou worden getrakteerd op een driestrijd tussen Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. De pole position ging uiteindelijk naar Max Verstappen maar de concurrentie kwam uiteindelijk vooral van Mercedes. Helmut Marko zag dat niet aankomen.

In de eerste en de derde vrije training was het opvallend close tussen Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Dit seizoen gebeurde het wel vaker dat het er in de vrije trainingen zeer close uitzag. In de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez was het vrijwel de gehele tijd zeer spannend. Ferrari moest uiteindelijk de witte vlag hijsen.

Bluffen

Red Bull-adviseur Helmut Marko had meer verwacht van Ferrari en zag de sterke rondetijden van Mercedes niet aankomen. In gesprek met ORF spreekt Marko zich uit: "Het was enorm close en we hadden eigenlijk veel meer verwacht van Ferrari. We wisten niet of Mercedes in VT3 aan het bluffen was. Blijkbaar reden ze met minder brandstof rond. De ronde van Max was optimaal op één bocht na. We zijn dus tevreden."

Druk van achteren

Marko denkt dan ook dat Mercedes in de kwalificatie wederom zeer snel zal zijn. De Oostenrijker trekt die conclusie na afloop van de zaterdag: "Ze staan met twee auto's vrijwel vooraan het veld. Ik hoop dat de Ferrari's sterke voor de dag zullen komen in de race. Dan kunnen ze druk zetten van achteren. Sergio staat ook nog in de buurt. Het wordt erg krap maar we hebben een voordeel op het lange rechte stuk met onze topsnelheid."