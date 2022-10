Marko verwacht veel impact van straf na overtreden budgetcap

Vrijdag ontving het team van Red Bull Racing hun straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal ontvangt een boete van zeven miljoen dollar en mag tien procent minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Helmut Marko denkt dat de straf voor een achterstand kan zorgen.

Het nieuws omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull hield de sport in de afgelopen maand stevig in zijn greep. Red Bull en autosportfederatie FIA gingen met elkaar om tafel om tot een akkoord te komen over de hoogte van de straf. Uiteindelijk ging men dus akkoord met een boete en de verminderde tijd in de windtunnel.

Limiet

Voor de sportieve straf met het oog op de windtunnel kan voor een fikse achterstand in de aankomende seizoenen zorgen. Teamadviseur Helmut Marko legt het uit bij het Duitse Sky: "De straf is zeker zwaar. Het is op de limiet waarvan ik denk dat we nog competitief kunnen zijn in de aankomende jaren. Dit ondanks de maatregelen tegen het aantal uren dat we doorbrengen in de windtunnel."

Windtunnel

Marko denkt wel dat Red Bull veel last gaat krijgen van de mindere tijd die ze mogen doorbrengen in de windtunnel. De Oostenrijker denkt dat alle tijd die ze mogen doorbrengen in de windtunnel nuttig moet zijn: "Het is een enorm competitief nadeel. Onze windtunnel is het eerste wat we gaan bouwen. Als je het hebt over een echte ommekeer dan hebben we het nog langer nodig om op de juiste temperatuur te komen. Het is nog geen state of the art."