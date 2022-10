Alonso hekelt haatreacties richting FIA-steward

Fernando Alonso kreeg afgelopen donderdag zijn zevende plaats uit de Amerikaanse Grand Prix terug. Lang juridisch gesteggel zorgde ervoor dat zijn tijdstraf uit Austin werd teruggedraaid. In de tussentijd ontving FIA-steward Silvia Bellot veel haatreacties op sociale media, Alonso keurt dat gedrag af.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beleefde een roerige week. Alonso werd na afloop van de Amerikaanse Grand Prix bestraf nadat het team van Haas een protest had aangetekend. De Amerikaanse renstal vond namelijk dat men Alonso naar binnen moest roepen vanwege een loszittende spiegel. In eerste instantie kreeg Haas gelijk maar na een right to review van Alpine werd de straf uiteindelijk teruggedraaid.

In de tussentijd reageerden een aantal 'fans' hun woede over de straf af op steward Silvia Bellot. Alonso walgt van onlinehaat en reageerde furieus op Instagram: "Ik veroordeel de recente onlinehaat richting Silvia Bellot. Dit soort haatdragend gedrag is onacceptabel in onze sport en samenleving. Het is enorm teleurstellend dat dit soort reacties worden gestuurd naar een van de vrijwilligers en officials van onze sport."