De Vries emotioneel na laatste Mercedes-sessie: "Vier jaar samengewerkt"

Nyck de Vries reed gisteren de eerste vrije training voor het team van Mercedes. De training op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico was het laatste kunstje van De Vries in dienst van Mercedes. Hij vertrekt volgend seizoen immers naar AlphaTauri, de sessie was emotioneel voor De Vries.

De Nederlandse coureur reed voor de tweede keer dit seizoen een vrije training in dienst van Mercedes. Eerder reed hij immers ook al in Frankrijk, daar nam hij het stuur over van Lewis Hamilton terwijl hij gisteren in Mexico in de cockpit van George Russell kroop. Na afloop van de training bedankte De Vries de Duitse renstal met een emotionele radioboodschap.

Na afloop van de sessie beaamde De Vries dan ook dat de emoties ben wel aanwezig waren. Hij kon geen snelle tijd noteren in de sessie maar dat maakte niets uit. In gesprek met de internationale media spreekt de Vries zich uit: "Het is vanzelfsprekend een beetje emotioneel, zo'n laatste sessie met het team. We hebben vier jaar lang samengewerkt en dat is best wel een tijdje. We hebben intens samengewerkt en we hebben samen gevochten voor kampioenschappen."