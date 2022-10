Latifi heeft nog geen toekomstplannen: "Overweeg zeker IndyCar"

Nicholas Latifi is bezig aan zijn laatste weken als coureur van Williams. De Canadees kreeg geen contractverlenging en hij lijkt op weg naar de uitgang van de Formule 1. De kans is groot dat zijn toekomst in de Indycar ligt maar zelf doet hij vooralsnog alle verhalen af als simpele geruchten.

Latifi is bezig met een teleurstellend seizoen waarin hij pas in Japan voor het eerst punten scoorde. De Canadees kreeg geen nieuw contract en hij moet opzoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Hij lijkt niet op de radar te staan van andere teams en hij wordt dan ook in verband gebracht met andere klassen. Zijn naam zingt vooral rond in de Indycar.

Latifi zelf beweert dat hij nog geen keuze heeft gemaakt over het vervolg van zijn loopbaan in de racerij. De Canadese coureur houdt alle opties open en laat tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag dan ook maar zeer weinig los: "Zoals in vorige week in Austin al zei, het zijn allemaal geruchten. Ik heb nog geen keuze gemaakt over mijn toekomst. Ik bekijk natuurlijk de opties en ik overweeg zeker ook de Indycars. Ik heb echter nog helemaal niets besloten."