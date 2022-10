Video: Norris krijgt les van sterrenchef

Regelmatig moeten coureurs opdraven voor sponsorverplichtingen. Het team van McLaren wordt gesponsord door een wereldberoemde hotelketen en dat betekent dat Lando Norris ook moet opdraven voor een aantal promo-filmpjes. De Britse coureur moest zich namelijk melden in de keuken van een groot hotel.

In de video is te zien hoe Norris door een chef met een Michelin-ster aan het werk wordt gezet. Norris moet zich eerst aanpassen aan de kledingvoorschriften in de keuken alvorens hij aan de slag moet met eieren, sausjes en zalm. Het is overduidelijk dat Norris vooral goed is niet racen en niet bepaald in koken in een restaurant.