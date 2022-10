Ben Sulayem reageert verheugd op deal Audi en Sauber

Gisteren maakte Audi bekend dat ze in 2026 gaan samenwerken met het team van Sauber voor hun Formule 1-project. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht maar werd gisteren eindelijk officieel. Ook bij autosportfederatie FIA is men zeer tevreden met de aangekondigde samenwerking.

De komst van Audi naar de Formule 1 werd voorafgaand de Belgische Grand Prix officieel aangekondigd. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport en dat wekte de interesse van Audi. Tijdens de aankondiging van de Formule 1-deelname liet Audi weten dat ze voor het einde van het jaar de samenwerkingspartner zouden onthullen, gisteren kwamen ze die belofte waar.

Ook bij autosportfederatie FIA reageerde men verheugd op het nieuws van de samenwerking tussen Audi en Sauber. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was zeer lovend over de deal. In een persbericht van de FIA sprak Ben Sulayem zich uit: "De strategische samenwerking tussen Audi en Sauber is een significante stap voor de Formule 1. Het is een nieuw bewijsstuk voor het feit dat de reglementen van 2026 aantrekkelijk zijn voor bedrijven zoals Audi in een tijd dat de sport echt significant groeit."