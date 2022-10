Vasseur trots op Audi-deal: "Beste optie voor de toekomst"

Vandaag kondigde Audi de langverwachte samenwerking met Sauber officieel aan. Het Duitse automerk betreedt de Formule 1 in 2026 als de nieuwe motorreglementen in gaan. Bij Sauber is men zeer tevreden met de deal, teambaas Frederic Vasseur ziet het dan ook als een belangrijke stap voor het team.

Het hing al eventjes in de lucht dat Audi en Sauber de handen ineen zouden slaan. Voorafgaand de Belgische Grand Prix kondigde Audi zijn komst aan en beloofde men voor het eind van 2022 met meer nieuws te komen over de partner. Het was de verwachting dat dit Sauber zou worden en dat is nu werkelijkheid geworden, Sauber is vanaf 2026 dan ook een officieel fabrieksteam.

Sauber is nu nog actief onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo. De Zwitserse renstal is desalniettemin zeer tevreden met de deal en teambaas Frederic Vasseur spreekt zich uit in een persbericht: "Het partnership tussen Audi en Sauber is een belangrijke stap voor ons team terwijl we door blijven groeien naar de kop van het veld. Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid dat we straks het officiële fabrieksteam van Audi zijn. Het is de beste optie voor de toekomst en we kunnen Audi helpen bij het bereiken van hun doelen."