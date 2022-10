Video: Red Bull fopt Verstappen met opvallende foto

Het team van Red Bull Racing beleefde een bewogen weekend in Austin. Teameigenaar Dietrich Mateschitz overleed maar de renstal pakte tevens de constructeurstitel. Wereldkampioen Max Verstappen schonk zijn team de titel door de Amerikaanse Grand Prix op indrukwekkende wijze op zijn naam te schrijven.

Zoals elk weekend heeft Red Bull de opvallendste momenten en soundbites weer op een rijtje gezet. Ditmaal is te zien hoe de monteurs zich wegwijs maken in de Texaanse cultuur, Max Verstappen voor het lapje wordt gehouden met zijn foto op zijn paddockpas en hoe een emotionele Helmut Marko door teambaas Christian Horner naar het podium wordt gestuurd.

Your weekly dose of Audio Moments, but make it Texas style 🤠🇺🇸 pic.twitter.com/LfxiJSXGLL