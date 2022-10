Marko zag overlijden Mateschitz niet aankomen: "Toen ik hem deze week sprak klonk zijn stem nog goed"

Red Bull Racing greep afgelopen weekend de constructeurstitel in een beladen weekend. Max Verstappen won de Amerikaanse Grand Prix waardoor de titel naar Red Bull ging. De zege volgde in het weekend waarin Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed. Helmut Marko reageerde emotioneel.

De medewerkers van Red Bull kregen het nieuws over het overlijden van Mateschitz te horen vlak voor de start van de kwalificatie in Austin. Verstappen en co lieten zich echter zien en gaven Mateschitz een prachtig eerbetoon met de zege en dus de constructeurstitel. De emoties waren na afloop zeer groot bij de Oostenrijkse kersvers constructeurskampioen.

Teamadviseur Helmut Marko treurde om de dood van zijn goede vriend Mateschitz. De Oostenrijkse adviseur sprak zich erover uit bij Viaplay: "We wisten wel dat zijn gezondheid slecht was. Ik sprak hem middenin de week nog en toen klonk zijn stem nog goed. Hij zei dat we elkaar na de Mexico weer zien. Als het dan gebeurt, dan komt het aan als een harde klap. Hij was een fantastische persoonlijkheid. Gelukkig hebben we vandaag het goede antwoord gegeven, antwoord is misschien niet het goede woord hiervoor. Maar we hebben een prestatie neergezet waar Didi van zou hebben genoten, dat is zeker."