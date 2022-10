Marko treurt om overlijden Mateschitz: "Successen volledig zijn verdienste"

Gisteren kwam het trieste nieuws van het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz naar buiten. Mateschitz was al enige tijd ziek en werd 78 jaar oud. De klap van zijn overlijden was groot en ook Helmut Marko kan niet bevatten dan zijn goede vriend en landgenoot is overleden.

Mateschitz stond aan de kop van het Red Bull-concern en hij stond dus ook aan de wieg van het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker was enorm betrokken bij het team en men zal hem dan ook gaan missen. Mateschitz stelde al aan het begin van Red Bull Racing Helmut Marko aan als topadviseur, Marko regelde alles voor Mateschitz en fungeerde als rechterhand.

Slechte gezondheid

In Austin hoorde Marko ook van het nieuws van het overlijden van Mateschitz. De Oosenrijkse adviseur was vanzelfsprekend diepbedroefd. Tegenover het Duitse Sky Sports sprak hij zich uit: "We wisten natuurlijk al dat zijn gezondheid heel erg slecht was. Nu het daadwerkelijk zover is, is het voor ons moeilijk te bevatten dat zo'n enorm grote persoonlijkheid al zo vroeg het leven heeft moeten laten."

Verdienste

Alhoewel Mateschitz volledig op de achtergrond opereerde was zijn betrokkenheid bij Red Bull Racing wel zeer groot. De Oostenrijker had volgens Marko een flinke vinger in de pap bij het team. Marko: "Dat is volledig zijn verdienste. Zijn visie, zijn vertrouwen in dit team en zijn andere activiteiten als ondernemer tekenen echt zijn persoonlijkheid. Tegelijkertijd was hij en bescheiden man en trad hij niet zo graag op de voorgrond."