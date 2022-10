Williams komt met speciale livery naar Austin

In Austin, waar zondag de Amerikaanse Grand Prix is, staat wel een hele speciale Williams tentoon gesteld. In de pop-up-store van de iconische renstal staat een bolide in gehuld in een opvallende Stars and Stripes-livery. Dit ontwerp zal niet worden gebruikt voor de race dit weekeinde.

Want to see this livery? Head down to our pop-up store at 800 Congress in Austin! 🙌#WeAreWilliams #USGP pic.twitter.com/1LNkq6e3i4 — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 19, 2022

Niet alleen Williams zet Amerika in de spotlights. Ook Max Verstappen en Pierre Gasly doen dat met een speciaal helmdesign en andere teams en rijders hebben veel activiteiten om de Formule 1 en zichzelf te profileren in Noord-Amerika.