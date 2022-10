Marko duidelijk over budgetcap-rel: "Complete nonsens dat Max zijn titel gaat verliezen"

Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in het oog van de storm. Eerder deze week bleek dat de Oostenrijkse renstal inderdaad de budgetcap heeft overschreden in 2021. De concurrentie verwacht een stevige straf maar Helmut Marko gaat er niet vanuit dat Max Verstappen zijn titel gaat verliezen.

Het nieuws over de mogelijke budgetcap-overschrijding van Red Bull zingt al enkele weken rond. Voorafgaand de Grand Prix van Singapore lekte het nieuws uit. De teams van Ferrari en Mercedes reageerden direct zeer fel en men riep om een zware straf. Afgelopen maandag bevestigde de cijfers van de FIA de overtreding van Red Bull, wel ging het slechts om een kleine overschrijding.

Discussies

Bij Red Bul is men echter niet overtuigd van de overtreding. Red Bull-adviseur Helmut Marko is er opvallend stil over maar de Oostenrijker spreekt zich wel uit tegenover F1-Insider: "Ik wil niet teveel zeggen. Het is alleen zo dat we nog steeds denken dat we de budgetcap helemaal niet hebben overschreden. De discussies met de FIA zijn nog steeds aan de gang. Laten we maar eens gaan kijken wat daar uit gaat komen."

Nonsens

De concurrentie denkt er echter iets anders over en zijn veel feller in hun bewoording dan Marko. De Oostenrijker blijft echter kalm en verwacht dat Max Verstappen zijn 2021-titel mag behouden: "Zoals ik al zei, we zijn ons niet bewust van een overtreding. Daarom zijn we ook nog steeds in gesprek met de FIA. Maar geruchten over dat Max zijn titel gaat verliezen zijn complete nonsens. De geschiedenis heeft ons laten zien dat extreme overtredingen slechts mild worden bestraft door de FIA."