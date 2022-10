Häkkinen prijst Newey na wereldtitel oppermachtige Verstappen

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een enorm sterk seizoen en schreef in Japan de titel al op zijn naam. De aankomend vier races is Verstappen dus veilig en volgens Mika Häkkinen is Adrian Newey daar medeverantwoordelijk voor.

Verstappen ontving veel felicitaties en lovende woorden na het binnen slepen van de wereldtitel. De Nederlander was oppermachtig en zijn zegetocht werd mede mogelijk gemaakt door zijn team Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal maakte zeer weinig fouten en zorgde tevens voor een zeer snelle en betrouwbare wagen voor Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen deelde eveneens zijn complimenten uit aan Verstappen. De Finse coureur was in zijn column voor Unibet zeer lovend over Red Bull-ontwerper Adrian Newey: "Ik ben ook heel erg blij voor Newey, het technische kopstuk van Red Bull. Dankzij zijn werk bij McLaren had ik geweldige bolides tot mijn beschikking en kon ik twee wereldtitels winnen. Zoveel jaren later wint hij met Red Bull nog steeds!"

Succesvolste ontwerper

Volgens Häkkinen is Newey het grote meesterbrein achter de successen van Verstappen in het huidige seizoen. De Finse tweevoudig wereldkampioen gaat verder met zijn lofzang: "Hij is de meest succesvolle ontwerper uit de geschiedenis van de Formule 1. Natuurlijk heeft hij een geweldig team met andere engineers achter zich staan, maar zijn technische leiderschap is ook briljant. Zelfs tijdens de Mercedes-jaren bleef Red Bull competitief en het is geweldig om zijn team te zien profiteren van de nieuwe regels en hem een nieuwe titel te zien winnen."