Schumacher boos op Haas: "Ze trekken Magnussen voor"

Ralf Schumacher heeft Haas beschuldigd van het voortrekken van Kevin Magnussen ten opzichte van Mick Schumacher nadat de Duitser van de eerste naar de 18e plaats was teruggezakt tijdens de Japanse Grand Prix.

Schumacher startte de natte Japanse Grand Prix van zondag vanaf de 15e plaats op de grid en maakte een geweldige start door naar de tiende plaats op te klimmen toen de Safety Car naar buiten kwam voordat de race stil werd gelegd met een rode vlag na de eerste ronde.

Net als de rest van het veld begon hij de herstart op regenbanden, waarna de race weer op gang kwam met een rollende herstart. Maar met de omstandigheden die gunstiger waren voor de intermediates, kwam de ene na de andere coureur de pits binnen om banden te wisselen. Mick Schumacher bleef buiten en sprong naar de tweede en vervolgens de eerste plek toen Max Verstappen zijn pitstop maakte. Hij reed slechts kort aan de leiding voordat de Red Bull-coureur de leiding terugnam, waarna ook Charles Leclerc hem passeerde.

Haas vertelde Schumacher dat ze op een andere Safety Car gokten, maar die kwam niet. Het team riep hem uiteindelijk binnen in ronde 10, waardoor Schumacher de laatste coureur was die wisselde naar intermediate-band en helemaal naar de achterkant van het veld terugviel. Hij eindigde als 18e terwijl zijn teamgenoot Kevin Magnussen, die achter hem startte, 14e reed toen Haas hem naar de pits haalde.

Niet voor het eerst

Ralf Schumacher zegt nogmaals dat Haas de voorkeur gaf aan de Deen boven zijn neefje Schumacher. Op Sky Duitsland trok Ralf van leer: "Het zou niet de eerste keer zijn dat Haas beslissingen nam die in de richting van Magnussen neigen en niet naar Mick."

Schumacher werd direct na de finish gevraagd naar de strategie van Haas, geciteerd door F1-Insider: "Hopelijk kom ik er snel achter. Het is duidelijk dat de situatie niet was zoals we ons hadden voorgesteld. We hadden gehoopt op een Safety Car zodat we daarna de banden konden verwisselen. Maar dat is niet het geval geweest."

De Duitser was teleurgesteld dat hij een kans om voor punten te vechten misliep, omdat hij vond dat zijn VF-22 een beter tempo had op de inters. "Er lagen punten voor het grijpen en het is ons niet gelukt om ze te pakken. maar de snelheid was er zeker. Onze auto is erg sterk, vooral op inters, maar helaas hebben we ze er iets te laat op gezet. Het feit dat we op een gegeven moment op de 3e plaats reden en zelfs aan de leiding van de race kwamen, is iets positiefs."