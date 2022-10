Marko in jubelstemming na titel Verstappen: "Nog nooit zoiets buitenaards gezien!"

Max Verstappen greep afgelopen weekend op sensationele wijze zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Japanse Grand Prix en werd uitgeroepen tot wereldkampioen na een tijdstraf van Charles Leclerc. De vreugde was enorm bij Red Bull, ook Helmut Marko deelde in de feestvreugde.

Voorafgaand de Japanse Grand Prix was de kans op titelprolongatie aanwezig maar bij Red Bull leek niemand daar echt rekening mee te houden. Verstappen moest de race winnen maar zodra Leclerc als tweede over de streep zou komen, was Verstappen geen kampioen. Leclerc finishte als tweede maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden vanwege het afsnijden van de laatste bocht.

Buitenaards

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op het resultaat van zijn stercoureur. Verstappen greep de leiding bij de start en blufte Leclerc direct af in de eerste bocht. Voor Marko was dit een belangrijk moment, de Oostenrijker spreekt zich uit bij Sky Sports: "Het hoogtepunt was voor mij de inhaalactie van Max in de allereerste ronde. Ik heb echt nog nooit zoiets buitenaards gezien!"

Klasse apart

Marko denkt dat Verstappen zijn tweede wereldtitel dubbel en dwars verdiend heeft. De Oostenrijkse adviseur zag Verstappen in vrijwel elke race excelleren en dat stemde hem tevreden. Marko is dan ook van mening dat Verstappen een echt klasse apart is dit jaar: "Hij heeft dat in elke race bewezen. Kijk naar met welke soevereiniteit hij deze prestaties heeft geleverd."