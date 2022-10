Marko had titel van Verstappen niet verwacht: "We hebben zo een vlucht!"

Max Verstappen kende een zeer succesvolle dag in Japan. De Nederlander won de uitgestelde race en kroonde zich na de tijdstraf van Charles Leclerc ook tot wereldkampioen. De verbazing bij Verstappen en zijn team Red Bull Racing was reusachtig. Het feestje moet echter nog eventjes een paar dagen wachten.

Verstappen hield het hoofd koel in de enorm chaos in Japan. De race werd na drie rondjes stilgelegd nadat de neerslag te heftig was en er meerdere coureurs schade reden. Na de ellelange regenpauze ging de race verder en reed Verstappen weg. In de allerlaatste bocht ging Leclerc de fout in waardoor hij een oneerlijk voordeel had ten opzichte van Sergio Perez.

Vlucht

De straf werd uitgedeeld en tijdens de podiuminterviews werd duidelijk dat Verstappen de rechtmatige wereldkampioen was. De vreugde was groot en de verbouwereerde Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zich uit bij Viaplay: "Ongelooflijk! We kwamen er pas achter nadat de interviewer zei dat Max het was. Volgens ons rekenwerk had hij nog één puntje nodig. Het was een verwarrende race maar nu is hij kampioen. Perfect. We hebben zo een vlucht en we hebben al afspraken staan. We hadden de titel hier niet verwacht."

Mexico

Marko laat wel weten dat men zeker weten een groot feestje gaat vieren in de komende weken. In Japan zal men het moeten beperken tot een heel erg enthousiaste vlucht naar Europa: "Maak je maar geen zorgen. We gaan het zeker vieren. We hebben nog vier Grands Prix te gaan, die willen we ook winnen. Texas is daar een goede plek voor en in Mexico kan je ook goed feesten."