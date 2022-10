Palou en O'Ward komen deze week in actie bij McLaren-test

Het team van McLaren werkt dit seizoen een aantal opvallende tests af. De Britse renstal geeft dit jaar namelijk een aantal getalenteerde coureurs de kans om meters te maken in Formule 1-materiaal. Onder de noemer van het 'Testing of Previous Cars programme' komen meerdere coureurs in actie in de MCL35M.

McLaren maakte vandaag bekend dat ze deze week weer een test gaan afwerken, ditmaal op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Er komen deze twee opvallende coureurs in actie in Oostenrijk. McLaren kondigde namelijk aan dat Indycar-coureurs Pato O'Ward en Alex Palou deze week plaatsnemen in de cockpit. Beide coureurs kwamen recent ook al in actie tijdens een McLaren-test.