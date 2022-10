Video: Die keer dat Perez zijn team prankte in Japan

Aankomend weekend keert de Grand Prix van Japan weer terug op de Formule 1-kalender. De race op het iconische circuit van Suzuka is zeer populair onder de fans en coureurs. In de rijke historie vonden er veel opmerkelijke momenten plaats op het circuit, zo ook in 2011.

Toenmalig Sauber-coureur Sergio Perez besloot toen namelijk zijn team in de maling te nemen in de absolute slotfase van de race. De Mexicaan reed dik in de punten totdat hij zich in volle paniek op de boordradio meldde met een duidelijke boodschap; "I lost power!" Zijn team gaf aan dat hoe door moest blijven pushen waarna Perez zijn grap bekend maakte.