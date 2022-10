Marko sneert naar Wolff: "Abu Dhabi is allang verleden tijd"

Het team van Red Bull Racing bevond zich in Singapore in het oog van de storm. Volgens diverse media heeft Red Bull afgelopen jaar namelijk de budgetcap overschreden. Red Bull ontkent maar de concurrentie vertrouwt het zaakje niet. Helmut Marko hekelt op zijn beurt de ontstane ophef.

La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport meldden op vrijdagochtend dat Red Bull in 2021 de budgetcap hadden overschreden met zo'n 5 miljoen. Het team van Mercedes reageerde fel en teambaas Toto Wolff haalde flink uit naar Red Bull. Volgens de Oostenrijker ging het gerucht al geruime tijd rond en hij hoopt dan ook dat er gepaste maatregelen worden genomen door de FIA.

Lek

Red Bull-adviseur Helmut Marko hekelt de berichten en de woorden van Wolff. De Oostenrijkse adviseur begrijpt niet hoe men bij Mercedes aan de cijfers komt en hij is bij ORF dan ook fel: "Dit zorgt voor enorme reputatieschade. Abu Dhabi is allang voorbij. Het is raar dat hij daar nog steeds niet overheen is. Het is meer dan bijzonder dat Toto Wolff met die cijfers naar voren kwam. Hij heeft het over een enorm overschrijding, er moet ergens bij de FIA een lek zijn."

Politiek

De teams van Red Bull Racing en Mercedes hebben het wel vaker met elkaar aan de stok. Marko ziet echter dat de discussie over het wel of niet overschrijden van de budgetcap feller is dan ooit: "Dit gaat nu verder dan de normale politieke discussies. Dit zijn concrete en serieuze beschuldigingen. Wij zijn van mening dat we hebben geopereerd onder de cap. Als je het in ons nadeel wil beoordelen, dan zijn we er marginaal over gegaan."