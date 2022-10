Marko verklaart afgebroken rondjes Verstappen: "Kwamen in de buurt van Gasly"

Max Verstappen was voorafgaand de kwalificatie in Singapore één van de favorieten voor de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde op de opdrogende baan inderdaad snelle tijden maar kende een teleurstellend einde. Hij kwalificeerde zich slechts als achtste en Helmut Marko verklaart de chaos.

Verstappen was in de slotfase van de kwalificatie bezig met een aantal snelle rondjes. In zijn op een na laatste rondje was hij zeer snel onderweg maar beëindigde hij plotsklaps zijn rondje. Verstappen zette daarna nog een keertje aan maar werd door zijn team ineens naar binnen geroepen. Hij had te weinig benzine in zijn wagen voor een outlap en dat kon voor problemen bij de keuring zorgen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker en ga na afloop iets meer uitleg. De Oostenrijkse adviseur gaf uitleg over de afgebroken ronde vlak voor Verstappens tweede poging. Bij ORF spreekt Marko zich uit: "We reden daar twee paarse sectortijden maar we kwamen heel erg dicht in de buurt van Pierre Gasly. Daarom besloten we het rondje op te offeren. Met de verwarring die daardoor ontstond wilde we nog een rondje noteren maar we zagen daarbij over het hoofd dat we slechts benzine hadden voor vijf rondjes."