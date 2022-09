Verstappen meldt zich in tweede groep bij TV-pen

Aankomend weekend wordt de Grand Prix van Singapore verreden op het roemruchte stratencircuit in de stadsstaat in Azië. De nachtrace keert terug na een afwezigheid van twee jaar door de coronapandemie. Vandaag vindt de traditionele persdag plaats en schuiven de coureurs aan in de perszaal en bij de TV-pen.

Om 19:00 lokale tijd, 13:00 Nederlandse tijd, worden de persconferenties afgetrapt. In de perszaal verschijnen dan Esteban Ocon, Mick Schumacher, Lando Norris, Lewis Hamilton en Alexander Albon. Op datzelfde moment melden Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi zich in de TV-pen.

Om 19:35 zijn de tweede groepen coureurs aan de beurt. Ditmaal nemen Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lance Stroll, Carlos Sainz en Sergio Perez plaatst in de perszaal. In de TV-pen zullen Guanyu Zhou, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell en Max Verstappen zich melden. Op zaterdag verschijnen er tevens weer vertegenwoordigers van de teams in de perszaal. Eerst is het de beurt aan Frédéric Vasseur, Laurent Mekies en Günther Steiner. Daarna is het de beurt aan Andreas Seidl, Christian Horner en Jost Capito.