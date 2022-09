Marko hoopt dat Verstappen titelfeest uitstelt: "Japan is marketingtechnisch beter"

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De regerend wereldkampioen is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel en kan die in theorie al verzilveren in Singapore. De kans is echter veel groter dat dit gaat gebeuren in Japan, Helmut Marko hoopt daar stilletjes ook op.

Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vocht vorig seizoen nog een titanenduel uit met Lewis Hamilton maar kent dit seizoen nauwelijks tegenstand. Verstappen is veel sneller en sterker dan zijn concurrenten. Tevens profiteerde hij optimaal van de problemen en blunders van grote concurrent Ferrari.

Suzuka

De tweede wereldtitel is bijna een feit voor Verstappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is zo trots als een pauw en hoopt dat Verstappen het titelfeestje nog even uitstelt tot Suzuka. Tegenover ORF legt Marko het uit: "Marketingtechnisch zal het beter zijn om wereldkampioen te worden in Japan. Dit vanwege onze motorpartner Honda. Maar we kunnen over het algemeen wel aannemen dat Max wereldkampioen gaat worden. Het is gewoon een kwestie van hoe en wanneer."

Lange termijn

Marko is eveneens blij met het feit dat Verstappen dit seizoen geen titanenstrijd hoeft te leveren. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull denkt dat dit goed is voor zijn Nederlandse stercoureur: "Vergeleken met vorig seizoen is dit nu echt een waanzinnig prettig gevoel. Max heeft eerder ook al gezegd dat hij de laatste zes tot acht races in 2021 tegen Lewis Hamilton op de lange termijn niet aankan."