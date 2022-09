Makers F1-game reageren op geintje Verstappen

Een aantal weken geleden lanceerde de Formule 1 een gloednieuwe game. In de game F1 Manager krijgt de speler de kans om, de naam zegt het al, de manager te spelen van een Formule 1-team. De engineers van de coureurs spelen een belangrijke rol in de game en ze hebben dan ook een rating gekregen.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen schrok zich een hoedje toen hij de rating van zijn engineer Gianpiero Lambiase zag. Volgens Verstappen was deze rating veel te laag en dat liet hij met een knipoog weten. De makers van de game reageerde er op een gevatte manier op. Op de sociale media deelden ze een foto waarop de rating van Lambiase naar het hoogste haalbare was opgeschroeifd.

If Max Verstappen was in charge of F1 Manager 2022 ratings 👀 pic.twitter.com/Qo3D3yCYYe