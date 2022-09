Verstappen neemt het op voor zijn engineer: "Dat heeft iemand die dronken is bedacht!"

Max Verstappen is wederom bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur behaald die successen echter niet alleen. Verstappen werkt intensief samen met zijn team en dan vooral met zijn engineer Gianpiero 'GP' Lambiase. De band tussen de twee is zeer sterk.

Verstappen en Lambiase werken tijdens een raceweekend samen als een geoliede machine. In het verleden heeft Verstappen al eens laten weten dat hij ermee stopt als Lambiase ermee stopt. De engineer heeft door de lovende woorden van Verstappen ook de nodige populariteit gekregen. Hij zit dan ook in de nieuwe game F1 Manager.

In deze nieuwe game is het de bedoeling dat de speler een Formule 1-team managet. Ook de rol van de engineer is hierbij zeer belangrijk. De engineers hebben in de game ook een rating gekregen. Verstappen laat al grappend tegenover de internationale media weten dat de rating van Lambiase niet klopt: "De rating van GP is echt belachelijk laag! Dat heeft iemand die compleet dronken was bedacht. Ik ga echt met de verantwoordelijke spreken!"